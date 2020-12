Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Ückendorf - Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Minderjährige haben am Montag, 7. Dezember 2020, zwei Jungen in Ückendorf beraubt. Ein Elfjähriger drehte mit einem Zwölfjährigen um 17.30 Uhr ein Handyvideo auf einem Parkplatz am Festweg, als das unbekannte Duo die beiden Jungen bedrohte und das Handy des Elfjährigen forderte. Anschließend schlugen die Unbekannten die Kinder, entrissen dem Elfjährigen sein Mobiltelefon und dem Zwölfjährigen die Kappe von Kopf. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung Ückendorfer Straße. Die beiden Flüchtigen trugen eine Maske. Einer ist circa 11 bis 12 Jahre alt und etwa 1,47 bis 1,50 Meter groß. Er hatte braunschwarze Haare, trug eine Kappe der Marke Fila, eine blaue Winterjacke, Jeans und einen Ring am Ringfinger. Sein Komplize ist circa 13 bis 14 Jahre alt und etwa 1,57 bis 1,60 Meter groß. Er hatte braune Augen und eine Kappe auf dem Kopf. Er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Winterjacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen machen können. Sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

