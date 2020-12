Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am letzten Freitag, 4. Dezember 2020, wurde ein Jogger im Bulmker Park von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen. Der Gelsenkirchener war dort gegen 16.40 Uhr joggen. Auf seiner Laufrunde traf er einen anderen Jogger, der zuvor von mehreren Personen beim Laufen im Park angegriffen und getreten wurde. Daraufhin brach der 60-Jährige seine Laufrunde ab und machte sich sofort auf den Heimweg. An der Weggabelung hinter dem Sellmannsbach sprang ein Unbekannter aus dem Gebüsch und schlug unvermittelt auf sein Opfer ein. Der Täter war noch mit zwei weiteren Männern unterwegs. Alle Unbekannten sind zwischen 18 und 20 Jahre alt. Der Angreifer war schlank und zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke mit Fellkragen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen sowie den unbekannten Jogger sich zu melden. Hinweise zu den Gesuchten bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209/365-7512 oder an die Kriminalwache unter der Durchwahl -8240.

