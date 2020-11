Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten und hohem Sachschaden auf der B 194 in Poggendorf, Kreuzung L 26 (LK Vorpommern-Rügen)

GrimmenGrimmen (ots)

Am 28.11.2020 gegen 13:39 Uhr kam es auf der Kreuzung B 194/L 26 in Poggendorf zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden. Ein 74-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Kreuzung aus Richtung Greifswald. Beim Passieren der Kreuzung übersah er dabei eine vorfahrtsberechtigte 30-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem 5-jährigen Kind, die in Richtung Grimmen fuhr. Alle Insassen wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt, sodass die Kreuzung zeitweise voll gesperrt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Süderholz war ebenfalls vor Ort im Einsatz. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf mindestens 30.000 EUR. Alle Unfallbeteiligten waren deutsche Staatsangehörige.

