Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (130/2020) Kellerräume in Kirchstraße aufgebrochen

Göttingen (ots)

Göttingen, Kirchstraße Montag, 30. März 2020, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 22.15 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Unbekannte Täter sind am Montag (30.03.2020) in ein Mehrfamilienhaus in der Göttinger Kirchstraße eingedrungen und haben sich gewaltsam Zutritt zu vier Kellerräumen verschafft.

Ersten Informationen zufolge wurden Werkzeuge und Bekleidung gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

