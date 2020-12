Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach versuchtem Angriff auf Polizisten - 39-Jähriger in Untersuchungshaft

In der Justizvollzugsanstalt sitzt jetzt ein 39-Jähriger, nachdem er am 30. November auf der Ückendorfer Straße versucht hatte, auf einen Polizisten mit einem faustgroßen Stein einzuschlagen. (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 1.12.2020, 8.03 Uhr). Der Gelsenkirchener ist außerdem verdächtig, am 22. September 2020 einen 15-Jährigen auf der Kirchstraße in der Altstadt angegriffen und verletzt zu haben (hierzu siehe unsere Pressemitteilung vom 23.09.2020, 8.57 Uhr). Zu dem Fall meldeten sich nach dem Fahndungsaufruf mehrere Zeugen bei der Polizei und gaben entscheidende Hinweise zu dem bis dahin noch unbekannten Angreifer. Nach dem Vorfall Ende November erfolgte die vorläufige Festnahme des polizeibekannten 39-Jährigen. Er wurde Ende letzter Woche auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der ordnete die Untersuchungshaft an.

