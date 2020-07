Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer leicht verletzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal - Am Mittwochmittag befuhr ein 76-jähriger Mann aus Philippsthal mit seinem Mercedes Benz die Vachaer Straße in Philippsthal. Hinter dem Mercedes fuhren ein 56-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau aus Hilden mit ihren Fahrrädern. Zunächst überholte der Philippsthaler die Radfahrer und bremste sie anschließend aus. Letztlich fuhr der 56-jährige Mann aus Hilden wieder mit seinem Fahrrad an dem Mercedes vorbei. Dies beachtete der Pkw-Fahrer nicht und fuhr anschließend aus Unachtsamkeit auf den Radfahrer auf. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Der hinzugezogene Rettungswagen versorgte den Radfahrer noch vor Ort. Anschließend konnte der Mann noch am Unfallort entlassen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 550 Euro.

