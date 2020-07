Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck - In der Zeit vom 17. bis zum 20. Juli befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kreisstraße 59 von Dankmarshausen in Richtung Bosserode. An der Einmündung zur Landstraße 3251 geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda unter 06623/937-0.

