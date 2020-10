Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0679 --Verkehrsunfall in Obervieland--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, Kattenturmer Heerstraße/Theodor-Billroth-Straße Zeit: 15.10.2020, 11:45 Uhr

Am Donnerstagmittag stieß in Obervieland ein Auto beim Abbiegen mit einem Rollstuhlfahrer zusammen. Der Rollstuhlfahrer verletzte sich bei dem Unfall.

Ein 50-Jähriger befuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Kattenturmer Heerstraße in Richtung Brinkum. An der Einmündung zur Theodor-Billroth-Straße bog er nach links ab. Dabei kollidierte er mit einem 60 Jahre alten Rollstuhlfahrer, der laut ersten Ermittlungen gerade bei Grün die Straße in Richtung Huckelriede überquerte. Der Mann kippte durch den Zusammenstoß um. Er wurde von Ersthelfern vor Ort versorgt und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei sperrte für die Dauer der Maßnahmen die Unfallörtlichkeit ab. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat dauern an.

