Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Holtwick - Verkehrsunfall mit Personenschaden, eine Person schwer verletzt -

Coesfeld (ots)

Am 22.05.2021, um 11:40 Uhr, querte eine 90-jährige Holtwickerin, mit einem Krankenfahrstuhl, die Straße "Kirchplatz", in Rosendahl-Holtwick. Eine 39-jährige Holtwickerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Kirchplatz" und übersah bei einem Abbiegevorgang die 90-jährige Holtwickerin in ihrem Krankenfahrstuhl. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die 90-jährige sich verletzte. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

