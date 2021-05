Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Gartenstraße

Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 20.05.2021, 17.40 Uhr - Freitag, 21.05.2021, 08.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Personen eine Scheibe an einem Wohnhaus in Ascheberg, Gartenstraße. Anschließend durchwühlten sie in dem Haus Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

