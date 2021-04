Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Quad gestohlen und wieder aufgetaucht

Schwelm (ots)

Am 15.04 entwendeten Unbekannte am frühen Morgen ein Quad, welches an der Strückerberger Straße geparkt war. Der Besitzer meldete sein Fahrzeug am Nachmittag bei der Polizei als gestohlen. Das Fahrzeug war aufgrund einiger fehlender oder beschädigter Teile nicht vollständig fahrbereit. Gegen 18:45 Uhr informierte der Geschädigte die Polizei abermals, dass er sein Fahrzeug am Mönninghof aufgefunden habe. Das Fahrzeug wies Aufbruchspuren im Bereich des Schlosses auf. Weitere Beschädigungen waren nicht zu erkennen.

