Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Papiercontainer in Brand gesetzt

Gevelsberg (ots)

Am Freitagmorgen steckten Unbekannte, gegen 01:20 Uhr, einen Papiercontainer an der Burbecker Straße in Brand. Der Container blieb unbeschädigt, es wurde lediglich das darin befindliche Altpapier verbrannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

