POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht zwischen Roxheim und St. Katharinen

Am 18.01.21, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 51, zwischen Roxheim und St.Katharinen, zu einem Zusammenstoß zweier entgegenkommender Autos. Hierbei wurden die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher, die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen Opel Corsa, setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung St. Katharinen fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

