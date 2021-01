Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Neu-Bamberg (ots)

Am 14.01.21, zwischen 08:14 Uhr und 09:45 Uhr, wurde ein geparktes weißes Auto der Sozialstation in der Alzeyer Straße in Neu-Bamberg durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim fort. Bei dem Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des unfallverursachenden Autos abgerissen. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

