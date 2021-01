Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagnachmittag wird durch einen Zeugen mitgeteilt, dass an der Kanu Wettkampfstrecke im Salinental in Bad Kreuznach durch einen derzeit unbekannten Täter Graffiti an eine dort befindliche Mauer gesprüht worden sei. Vor Ort können bereits älter wirkende Schmierereien, u.a. Logos von Fußballbegeisterten, vorgefunden werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme werden weitere ähnliche Motive in der mittleren Unterführung einer Saline festgestellt, zu welchen aufgrund der Beschaffenheit ein Tatzusammenhang bestehen könnte. Nach Angaben des meldenden Zeugen wären die Graffitis bereits am Donnerstag, den 14.01.2021, vorhanden gewesen. Potentielle Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen, Tel. 0671-8811-0.

