Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Donnerstagvormittag hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Bahnhofstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Beute. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Eine Zeugin hatte zwei Personen aus der Wohnung kommen sehen.

Personenbeschreibungen: Ein Mann und eine Frau, beide ca. 1,80m groß, ca. 30-35 Jahre alt, der Mann hatte kurze Haare, beide dunkle Haare, beide dunkel gekleidet, der Mann trug eine dunkle Steppjacke und eine dunkle Hose

Marl

Am Donnerstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmen-Außenlager an der Carl-Duisberg-Straße. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes hatte drei dunkel gekleidete Personen in der Nähe gesehen. Nähere Hinweise zu diesen Personen konnten nicht gegeben werden. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht gesagt werden.

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in Büroräume an der Hülsbergstraße ein. Die Zimmertüren der Büros waren verschlossen, sodass die Täter nicht weiter ins Gebäude kamen. Trotzdem konnten sie mit Bargeld als Beute flüchten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell