Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

BAB A81

RW) Stroh auf der Bundesautobahn (17.03.2020)

Deißlingen (ots)

Nicht abgedeckte Strohballen auf der Ladefläche eines Lkw führten in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 04.45 Uhr auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen auf der in Richtung Singen führenden Fahrbahn zu einer Strohüberdeckung der Autobahn. Durch das aufgewirbelte Stroh entstand eine Gefahrensituation für die mit hoher Geschwindigkeit von hinten an den Lkw heranfahrenden Kraftfahrzeuge.

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil wurden bereits vor der Sichtung des verursachenden Lkw auf den Stroheintrag auf der Bundesautobahn aufmerksam und beendeten nach dem Einholen des Lkw die Fortsetzung der gefährlichen Beeinträchtigung der Fahrbahnoberfläche. Der 65-jährige Lenker des Lkw wurde von der Autobahn geleitet. Eine Weiterfahrt wurde bis zur verkehrssicheren Abdeckung der Ladung untersagt. Gegen den Betroffenen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

