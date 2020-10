POL-HG: Pressemitteilungen der Polizeidirektion Hoch-Taunus

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mehrere Personen an Körperverletzung beteiligt, Kronberg, Schillerstraße, Sonntag, 11.10.2020, 02:50 Uhr,

(Hu)Zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es in der Nacht zum Sonntag in Kronberg gekommen. Hierbei sollen drei männliche Täter aus einem Auto in der Schillerstraße ausgestiegen und die 23 und 27 Jahre alten Geschädigten unmittelbar mit Schlägen angegriffen und verletzt haben. Nachdem die Männer um Hilfe riefen und Nachbarn die Polizei verständigten, flüchteten die Beschuldigten mit ihrem Auto in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen zu den Angreifern aufgenommen.

2. Verkehrsunfall gipfelt in Auseinandersetzung, Bad Homburg v. d. Höhe, Justus-von-Liebig-Straße, Samstag, 10.10.2020, gegen 13:00 Uhr,

(Hu)Am Samstagmittag kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, welcher in einem körperlichen Angriff mündete. Ein 35-jähriger Fordfahrer soll zunächst auf einem Parkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße einen 40-jährigen Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen und diesen touchiert haben. Hierüber gerieten die Unfallbeteiligten zunächst in einen verbalen Streit, welcher jedoch schon bald in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife aus Bad Homburg reagierte einer der Männer äußerst aggressiv und beleidigte einen Polizeibeamten mehrfach. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

3. Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus, Oberursel, Mittwoch, 07.10.2020, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 08.10.2020, 13:00 Uhr,

(Hu) Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter des technischen Supportcenters von Microsoft berichtet von einem angeblichen Problem mit dem Computer des Angerufenen oder einer neu benötigten Lizenz. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Zusätzlich zu den Telefonanrufen nutzen die falschen Microsoft-Mitarbeiter auch sogenannte Pop-up-Fenster, welche auf dem Computerbildschirm erscheinen. Es handelt sich hierbei um eine angebliche Warnmeldung von Microsoft, die den Nutzer auffordert, telefonischen Kontakt aufzunehmen.

So erging es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag auch einer 55-Jährigen aus Oberursel. Die Täter konnten sich durch die Microsoft-Masche Zugriff auf den Rechner und das Handy der Geschädigten verschaffen und buchten unberechtigt mehrere Tausend Euro Bargeld vom Konto der Dame ab. Die Polizei warnt daher dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie niemals Geld!

4. Hoftor beschädigt und Baum abgesägt, Friedrichsdorf, Seulberg, Tulpenweg, Freitag, 09.10.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 08:30 Uhr,

(Hu)Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Seulberg ein Metalltor beschädigt und einen Baum gefällt. Das Hoftor, welches sich in einer Grundstückseinfahrt im Tulpenweg befand, wurde durch die Vandalen aus dem Verankerungsrahmen gerissen. Zudem wurde durch die unbekannten Täter das Grundstück betreten und ein Apfelbaum gefällt. Den Baum ließen die Unbekannten vor Ort zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter (06172) 120-0 entgegen.

