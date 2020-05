Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt auf Spielhalle - #polsiwi

Siegen (ots)

Bereits am Montag, 16. Dezember 2019, kam es zu einem Raub von Bargeld in einer Siegener Spielhalle in der Koblenzer Straße.

Hier unsere damalige Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4471383

Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Aus dem vorhandenen Filmmaterial konnten die Ermittler die im folgenden Link hinterlegten Bilder erstellen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/siegen-raub

Hinweise auf den Täter bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter der Rufnummer 0271/7099-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

