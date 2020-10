Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Festnahmen und Durchsuchungen nach Verdacht des Drogenhandels

Recklinghausen (ots)

Zwei Brüder aus Oer-Erkenschwick (34 und 32 Jahre alt) und ein weiterer 25-jähriger Oer-Erkenschwicker stehen im Verdacht, in den vergangenen Monaten einen regen Handel mit Drogen betrieben zu haben. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, nahezu täglich in Oer-Erkenschwick und Umgebung unterwegs gewesen zu sein, um Kunden mit Marihuana und Kokain zu beliefern. Teilweise sollen die Männer auch aus ihren Wohnungen heraus Drogen verkauft haben. Nach intensiven, verdeckten Ermittlungen wurden am Morgen des 22. Oktober 2020 insgesamt vier Wohnungen in Oer-Erkenschwick durchsucht. Die drei Beschuldigten konnten angetroffen und festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler über 1,6 kg Marihuana, Kokain und mehrere zehntausend Euro Bargeld. Auch PTB- und Luftdruckwaffen, eine Lampe mit Elektroschocker, ein Baseballschläger und diverse Utensilien für den Drogenhandel stellten die Beamten sicher. Die drei Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen das Trio. Die Ermittlungen dauern an.

