Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Trinkhalle

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag betrat um 20:20 Uhr ein unbekannter Mann eine Trinkhalle am Nordring. Er bedrohte die 18-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Er forderte die junge Frau auf, den Inhalt der Kasse in einen grünen Stoffbeutel zu packen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die 18-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,75m groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jacke und Jogginghose, schwarze Cappy, maskiert mit schwarzem Tuch

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

