POL-RE: Datteln: Trickdiebe stehlen in der Wohnung einer Seniorin Schmuck

Unter dem Vorwand den Wasserdruck prüfen zu wollen, gelangte ein Mann am Montagmittag in die Wohnung einer Seniorin im Bereich der Innenstadt. Der Mann verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Das nutzte nach ersten Erkenntnissen wohl ein zweiter Täter, der Schmuck stahl. Als der vermeintliche Wasserwerker die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin den Verlust fest. Die Polizei warnt nochmals vor Trickdieben. Unter Vorspielung Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen oder Mediaunternehmen versuchen Diebe immer wieder in die Wohnungen, insbesondere von Seniorinnen und Senioren zu gelangen, um Schmuck und Bargeld zu stehlen. Die Polizei bittet bei solchen Kontakten um besondere Vorsicht. "Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung, wenn Sie alleine sind. Nutzen Sie Sperrriegel oder -ketten und lassen sich Ausweise vorzeigen. Rufen sie zur Vergewisserung bei den entsprechenden Unternehmen an."

