Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Schwer verletzt

Rheinau (ots)

Da ein 63-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, im Kreuzungsbereich der Holerstraße zur Tullastraße einen vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer kurzzeitig übersehen hatte, ermitteln nun die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg. Der Autofahrer fuhr nach ersten Ermittlungen nur wenige Zentimeter in den Kreuzungsbereich ein, was den Zweiradlenker dazu veranlasste, ein Ausweichmanöver einzuleiten. Hierbei kam der 50-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob die leichte Alkoholisierung des Rollerfahrers zu dem Unfall mitbeigetragen haben könnte, wird derzeit geprüft.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell