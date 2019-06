Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Körperverletzung endet mit Ingewahrsamnahme

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstagabend (6. Juni) kam es gegen 22 Uhr auf der Taubenstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 31-Jährigen, beide wohnhaft in Hamm. Im Verlauf der Zwistigkeiten, denen verbale Streitigkeiten vorausgegangen waren, traktierten sich die Beteiligten gegenseitig mit Schlägen. Später behaupteten sie, vom jeweils anderen mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen, lehnten es aber ab, sich ärztlich behandeln zu lassen. Da sich der 27-jährige, alkoholisierte Streithahn auch in Gegenwart der Polizei unkooperativ und aggressiv verhielt, musste der alkoholisierte Raufbold die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. (es)

