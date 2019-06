Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 6. Juni, gegen 14.50 Uhr an der Kreuzung Heessener Straße/Seeburger Straße. Der 55-Jährige war mit seinem Fahrrad von der Seeburger Straße auf den nördlichen Fahrstreifen der Heessener Straße abgebogen. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Skoda auf der Heessener Straße in Fahrtrichtung Münsterstraße und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der 55-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. (kt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell