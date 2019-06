Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hyundai-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 5. Juni gegen 13.45 Uhr auf der Schmiedestraße. Zuvor war eine 29-jährige Citroen-Fahrerin unweit der Küferstraße in nördliche Richtung gefahren. Der 39-Jährige fuhr auf den Citroen auf. Der Hyundai-Fahrer wurde von einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Der Hyundai wurde abgeschleppt, da er nicht mehr fahrbereit war. Die Schmiedestraße wurde während der Unfallaufnahme bis 15 Uhr zwischen Küfer- und Lange Straße gesperrt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 2500 Euro. (kt)

