POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 25.11.2018

Goslar (ots) - 3 versuchte Pkw-Aufbrüche

Am Samstag, den 24.11.2018 in der Zeit zwischen 10:00 und 16:15 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz Ehrenfriedhof an der B 4 bei Oderbrück an drei Pkw Scheiben eingeschlagen.

An einem grauen Pkw BMW aus dem Kreis Uelzen sowie an einem blauen Pkw Ford Tourneo aus dem Kreis Halle an der Saale wurde jeweils die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen, an einem schwarzen Pkw Seat Leon aus dem Kreis Merseburg-Querfurt schlugen der oder die Täter die Heckscheibe ein. Der Innenraum der Fahrzeuge wurde zum Teil nach entsprechenden Wertgegenständen durchsucht, jedoch wurde aus keinem der Fahrzeuge etwas entwendet.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell