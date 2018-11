Goslar (ots) - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten zur Zeit unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im "Jahnring" in Bad Harzburg einzubrechen. Die Außentür konnte jedoch nicht geöffnet werden, so dass dieses Vorhaben im Versuch scheiterte. In diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Bad Harzburg Zeugenhinweise unter Tel.: 05322-911 110 entgegen.

Falsches Befeuern des Kamins

Am gestrigen Samstagmorgen wurde ein vermeintlicher Wohnungsbrand in der Bahnhofsstraße in Bad Harzburg gemeldet. Vor Ort und nach Überprüfung (u.a. durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Harzburg) stellte sich heraus, dass es sich hierbei zum Glück nur um das "falsche Befeuern" eines offenen Kamins gehandelt hatte. Es kam zu keinerlei Personen- oder Fremdschäden. Die Nutzung des Kamins wurde durch den hinzugezogenen, zuständigen Schornsteinfeger bis auf Weiteres untersagt.

i.A: Faulborn, PHK ; PK Bad Harzburg Tel. 05322-91111-0

