POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 25.11.2018

Goslar (ots) - Wildunfälle mit Sachschaden

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23.11.2018, 18.05 Uhr, und Sonntag, 25.11.2018, 02.05 Uhr, kam es im Bereich Seesen zu insgesamt vier Wildunfällen mit einem Gesamtschaden von etwa 4500 Euro. Auf der B 243 zwischen Rhüden und Bornum erwischte es zwei Rehe, auf der L 466 zwischen Rhüden und Lamspringe ebenfalls ein Reh und auf der B 248 zwischen Lutter und Salzgitter ein Wildschwein. (som)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 23.11.2018, 21.50 Uhr, kam es im Bereich der Tankstelle auf dem Autohof Rhüden zu einem Unfall mit etwa 500 Euro Sachschaden. Dabei setzte ein bislang unbekannter PKW-Führer mit seinem Fahrzeug zurück und stieß gegen den stehenden PKW eines 42jährigen Mannes aus Hannover. Der Unfallverursacher fuhr einen weißen Transporter und entfernte sich anschließend vom Ort, ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. (som)

Ladendiebstahl

Am Freitag, 23.11.2018, gegen 16.00 Uhr, wurde eine 27jährige Frau aus Seesen von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie ein Glätteisen im Wert von etwa 85 Euro aus den Auslagen eines Geschäftes in der Jacobsonstraße entnahm und es in ihre mitgeführte Tasche steckte. Das Verhalten der Frau und die Umstände deuteten stark daraufhin, dass sie die Ware offensichtlich ohne vorherige Bezahlung entwenden wollte. (som)

