POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht in 38700 Braunlage

Goslar (ots) - Am Samstag, dem 24.11.2018 befährt ein Streufahrzeug MAN gegen 07.00 Uhr die Tanner Straße aus Richtung der Bahnhofstraße kommend, in Richtung Braunlage Süd. In Höhe des Hauses Nr. 5 will der 41jährige Fahrer des Räumfahrzeuges an einem dort geparkten PKW Seat Ibiza einer 24jährigen Braunlagerin vorbeifahren. Hierbei erkennt er plötzlich neben sich einen silberfarbenen PKW welcher gerade sein Streufahrzeug überholt. Trotz sofortiger Vollbremsung prallt der MAN mit dem Räumschild gegen das Heck des PKW Seat. Am Ibiza entsteht hierbei vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der silberfarbene/graue PKW entfernt sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten. Wer Hinweise auf den silberfarbenen PKW geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzten.

