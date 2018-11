POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 23.11.2018

Goslar (ots) - Mehrere Sachbeschädigungen an PKW´s

In der Zeit vom 21.11.2018, 16.00 Uhr, bis 22.11.2018, 07.25 Uhr, kam es im Stadtgebiet Seesen zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Hier beschädigten unbekannte Täter in der Jahnstraße und in der Zöllnerstraße drei Fahrzeuge, indem sie die Außenspiegel zerstörten. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1.200 Euro. Geschädigt waren zwei Männer im Alter von 42 und 44 Jahren. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell