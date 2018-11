POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 22.11.2018

Goslar (ots) - Pkw-Fahrer wollte sich Kontrolle durch Flucht entziehen

Am Do., 22.11.2018, 08.55 Uhr, wollte eine Langelsheimer Funkstreife einen Pkw Audi im Stadtgebiet kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Haltezeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Nach kurzer Fahndung konnte der Pkw hinter dem Einkaufszentrum Lange Straße verlassen festgestellt werden. Der amtsbekannte Fahrer, ein 35-jähriger Langelsheimer, wurde daraufhin vor einem dortigen Einkaufsmarkt vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er erheblich unter Drogeneinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde deshalb angeordnet. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, deshalb wurden gegen ihn mehrere Verfahren eingeleitet.

Lkw ohne Ladungssicherung gestoppt

Am Do., 22.11.2018, 08.15 Uhr, kontrollierte die Langelsheimer Polizei einen 64-jährigen Lkw-Fahrer aus Nordstemmen auf der B 82. Mehrere Gerüstteile seiner Ladung ragten nach links in die Fahrbahn hinein. Zudem führte er eine 5 m lange Holzbohle mit, welche lediglich mit einem Spanngurt gesichert war. Erst nachdem die Ladungssicherung ordnungsgem. nachgeholt wurde, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

