POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.11.18

Goslar (ots) - Versuchter Einbruch zur Mittagszeit

Am 21.11.18, zwischen 13.30 und 14.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter einem Vorwand Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Breiter Weg in Goslar.

Nachdem er zunächst vor der Wohnungstür eines 70-jährigen Mieters auffiel und von diesem des Hauses verwiesen wurde, suchte er im Anschluss die darunter gelegene Wohnung einer 35-jährigen Frau auf. Diese bemerkte kratzende Geräusche und ein Ruckeln an ihrer Eingangstür und stellte den Mann ebenfalls zur Rede. Dieser verließ mit einer fadenscheinigen Erklärung für sein Verhalten das Haus in Richtung Bergstr.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25-35 Jahre alt - ca. 175 - 180 cm groß und schlank - spach deutsch ohne Akzent - dunkle Haare - bekleidet mit beiger Jacke, evtl. mit Streifen - darunter einen gelben Kapuzenpullover ( Kapuze getragen ) - trug Brille mit dunklem Gestell und führte einen dunklen Rucksack bei sich

Die sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu der Person machen können, bzw. tatrelevante Beobachtungen im Bereich Breiter Weg/Bergstr. gemacht haben, sich unter der 05321/3390 zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hildesheimer Str. in Goslar konnte am 21.11.18, gegen 14.45 Uhr, ein 57-Jähriger PKW-Fahrer aus dem Bereich Liebenburg keinen Führerschein vorweisen. Nach der Überprüfung durch die Beamten war der Grund hierfür schnell gefunden. Ihm war die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Durch Unachtsamkeit Verkehrsunfall verursacht

Unachtsamkeit führte gestern früh, gegen 06.15 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fashrzeugen auf der Bundesstraße 6, in Höhe der Lichtzeichenanlage an der Abfahrt Bassgeige. Ein 31-jähriger Tscheche, der mit seinem Transporter die B 6 aus Rtg. Bad Harzburg befuhr, übersah die beiden vor ihm an der Lichtzeichenanlage haltenden Fahrzeuge einer 53-Jährigen bzw. eines 27-Jährigen aus Goslar und schob beide PKW aufeinander. Zum Glück wurde niemand verletzt. Es enstand jedoch Sachschaden von ca. 18.500 EUR.

Der Abschleppdienst hatte gut zu tun, denn alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B 6 wurde für die Unfallaufnahme und das Abschleppen jeweils kurzfristig gesperrt. /MaLü

