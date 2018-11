POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeinspektion Goslar vom 21.11.2018

Goslar (ots) - Metalltor entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum 19.11.18, 13.00 Uhr - 20.11.18, 13.00 Uhr, im Goslarer Gewerbegebiet Baßgeige, Alte Heerstr., das Zugangstor zum Gelände des dortigen Regenrückhaltebeckens. Hierbei handelt es sich um ein zwei Meter hohes und drei Meter breites zweiflügeliges Doppelstabmattentor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.800 EUR.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem tatfraglichen Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter 05321 / 3390 zu melden.

Scheinwerfer von einer Forstmaschine entwendet

Zwischen Fr., 16.11.2018, 17:30 Uhr - Mo., 19.11.2018, 13:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einer auf dem oberen Steinbergparkplatz in Goslar abgestellten Forstmaschine (Harvester) mehrere oberhalb der Fahrerkabine verbaute Scheinwerfer.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum tatrelevante Beobachtungen im Bereich des oberen Steinbergparkplatzes gemacht haben, sich unter 05321 / 3390 zu melden.

Region Goslar

Anrufe "falscher Polizeibeamter" reißen nicht ab

Die Polizeidienststellen im Landkreis Goslar erreichten gestern im gesamten Tagesverlauf diverse Anrufe besorgter überwiegend älterer Menschen. Betroffen waren überwiegend Seesener, Bad Harzburger, Goslarer und Langelsheimer Bürgerinnen und Bürger.

Diese hatten kurz zuvor jeweils Anrufe angeblicher Polizei- bzw. Kriminalbeamter erhalten. Übereinstimmend wurde geschildert, dass durch den männlichen Anrufer versucht worden sei, die Menschen auszuhorchen. In allen Fällen handelte es sich um straflose Vorbereitungshandlungen.

Hierbei ist lobend zu erwähnen, dass die Angerufenen beinahe ausnahmslos besonnen und richtig reagierten, indem sie das Gespräch schnell beendeten. So kam es nirgends zu einem Vermögensschaden.

Bad Harzburg

Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Mo., 19.11.2018 11:00 Uhr - Di., 20.11.2018, 08:55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Bad Harzburg, Am Stadtpark, ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach lohnenswerten Gegenständen, ohne dabei augenscheinlich fündig zu werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich dennoch auf ca. 1.000 EUR.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet Zeugen, die in dem tatfraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Stadtpark oder der näheren Umgebung gemacht haben, sich unter 05321 / 3390 zu melden.

Seesen

Glück im Unglück bei Zimmerbrand

Einen Schutzengel hatten offenbar gestern früh eine 70-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Hochstr. in Seesen sowie ihre 33-jährige Tochter.

Als die beiden gegen 06.00 Uhr wach wurden, vernahmen sie nach kurzer Zeit Brandgeruch. Als sie das Wohnzimmer betraten, war dieses stark verqualmt und Teile der Holzkonstruktion standen bereits in Flammen.

Die sofortige Alarmierung der Feuerwehr sowie eigene Löschversuche führten dazu, dass die Schadenshöhe gering blieb, und nach derzeitigem Stand bei ca. 1.000 EUR liegen dürfte. Mutter und Tochter blieben zum Glück unverletzt.

Das Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Goslar wird die Ermittlungen zur Brandursache übernehmen, zu der momentan noch nichts näheres bekannt ist.

Feststehen dürfte dagegen, dass der Wecker der Tochter funktionstüchtig und vor allem genau zur richtigen Zeit eingestellt war. /MaLü

