POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Anzeige wegen Körperverletzung:

Am Montag, den 19.11.2018, erschien eine 28jährige Frau bei der Polizei um eine Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Zuvor war es am Sonntag, den 18.11.2018, zu einem Streit in der Wohnung der Frau in einem Mehrfamilienhaus im Hopfengarten mit ihrem ehemaligen Lebenspartner gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte er die 28jährige, weil er gewaltsam mit der Hand gegen ihren Hals drückte und sie dadurch mit dem Kopf gegen den Türrahmen stieß.

Anzeige wegen Tankbetrug in Vienenburg:

Am Montag, den 19.11.2018, gegen 07.28 Uhr, tankte ein bislang unbekannter Fahrer an der Esso-Tankstelle in Vienenburg an der Wiedelaher Straße seinen Audi A 3 Sportback. Anstatt den Betrag an der Kasse zu bezahlen, setzte er sich nach dem Tanken wieder in seinen Pkw und verließ umgehend das Tankstellengelände. Es konnte ein Kennzeichen aus Goslar abgelesen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Anzeige wegen Tankbetrug in Bad Harzburg:

Ebenfalls am Montag, den 19.11.2018, gegen 22.58 Uhr, wurde an der Aral-Tankstelle in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Benzin getankt. Nach dem Volltanken setzte sich der bislang unbekannte Täter auch hier wieder unmittelbar darauf in sein Fahrzeug und verließ das Gelände, ohne den Betrag zu bezahlen. Die abgelesenen Kennzeichen gehören zu einem grünen Passat mit Wernigeroder Kennzeichen.

Anzeige wegen Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Sonntag, den 18.11.2018, gegen 18:20 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz an der Landstraße 35 in Harlingerode jeweils zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hierbei seien ein geparkter Hyundai I 10 und ein geparkter Skoda Octavia beschädigt worden. Die Unfallbeteiligten unterließen es allerdings, sich vor Ort um eine Schadensregulierung zu kümmern, sondern entfernten sich von der Unfallstelle, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen bzw. die Polizei hinzuzurufen. Zeugen, die weitere Hinweise zum einen oder anderen Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg zu melden. /rh

