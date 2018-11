POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Donnerstag, dem 22.11.2018 meldete sich der Halter eines Ford C-Max bei der Polizei, um eine Anzeige wegen eines Verkehrsunfalls mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu erstatten. Er hatte sein Fahrzeug um 07.55 Uhr zum Parken auf dem Parkplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Göttingerode, Am Markt 6, abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug um 15.30 Uhr stellte er eine Delle am Stoßfänger hinten rechts fest. Vermutlich wurde der Schaden beim Rangieren auf dem Parkplatz durch ein anderes Fahrzeug verursacht. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von ca. 1.500,00 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell