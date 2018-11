POL-GS: Polizei Goslar: Pressemitteilung vom 25.11.2018

Goslar (ots) - Einbrüche in der Innenstadt

Goslar. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zu fünf Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Geschäfte in der Innenstadt.

Ein bislang Unbekannter hatte sich gewaltsam über die Haupteingangstür in ein Spielwarengeschäft an der Charley-Jacob-Straße Zugang verschafft. Unter Mitnahme von Diebesgut hatte sich der Täter unerkannt vom Tatort entfernt.

Auf dem Hohen Weg war es zu einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft gekommen. Hier hatte ein bislang Unbekannter sich ebenfalls gewaltsam Zutritt über die Eingangstür verschafft. Auch hier hatte sich der Täter unter Mitnahme von Diebesgut vom Tatort entfernt.

Zu Einbruchsversuchen war es darüber hinaus bei einer Gastronomie am Marktkirchhof sowie bei einem Mobilfunkgeschäft auf der Rosentorstraße gekommen. Hier hatte jeweils ein bislang Unbekannter versucht, sich gewaltsam Zugang über eine Glasscheibe zu verschaffen.

In einem weiteren Einbruchsversuch war der Container der Stadttombola angegangen worden. Auch hier zog der Täter nach dem Einschlagen einer Scheibe unverrichteter Dinge wieder ab.

In allen Fällen nimmt die Polizei Goslar Hinweise unter 05321 339-0 entgegen.

Gartenlaube aufgebrochen

Goslar. Wie der Polizei angezeigt wurde, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Hildesheimer Straße. Nach ersten Ermittlungen hatte ein bislang Unbekannter sich gewaltsam über eine Metalltür Zutritt verschafft und anschließend das Laubeninnere betreten. Offensichtlich ohne Diebesgut hatte sich der Einbrecher schließlich vom Ort des Geschehens entfernt.

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

Einbruch in Werkstattbüro

Jerstedt. Ein bislang Unbekannter hatte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt in das Büro einer Lkw-Werkstatt an der Straße Vor dem Nordhees verschafft.

Hierzu hatte der Täter eine Scheibe eingeschmissen und die Tatörtlichkeit betreten. Unter Mitnahme von Diebesgut hatte der Unbekannte das Objekt wieder verlassen.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 339-0 zu melden.

68-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Oker. Am Samstag, gegen 17 Uhr, wurde eine 68-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Auto auf ihrer Fahrt von Goslar nach Oker auf eine Verkehrsinsel geraten. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Nicht mehr fahrbereit musste der Pkw abgeschleppt werden. Die Fahrerin kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Mit 0,56 Promille in die Polizeikontrolle

Oker. Für einen 31-jährigen Harzburger endete seine Autofahrt Sonntagnacht, um kurz vor 02 Uhr, in einer Polizeikontrolle auf dem Dammweg. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass der Mann mit 0,56 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde ein Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe genommen.

