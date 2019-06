Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ihr Auto ist kein Tresor - Pkw-Einbrecher gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

In der letzten Wochen wurden in Hamm, insbesondere in der Stadtmitte, in Uentrop und in Heessen, vermehrt Autos und Lieferwagen aufgebrochen. Bei ihren Beutezügen machten die Auto-Einbrecher reiche Beute. Sie stahlen unter anderem Handys, Geldbörsen, Rucksäcke und Werkzeugmaschinen. Am heutigen Mittwoch, 5. Juni, war ein auf der Knappenstraße abgestellter VW das Ziel eines Auto-Einbrechers. Der unbekannte Mann drang in der Zeit zwischen 8.35 Uhr und 11 Uhr in das Fahrzeug ein und stahl eine Umhängetasche mit Geldbörse und Haustürschlüssel. Anschließend entfernte sich der Dieb in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete in Tatortnähe einen Verdächtigen. Der ist etwa 25 Jahre alt, hat eine normale Statur und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte einen hellgrauen Rucksack dabei, eine schwarz-weiße Kappe auf und trug eine halblange Bermuda-Hose sowie ein schwarz-weißes T-Shirt. Hinweise zur Tat und zum Verdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Damit Sie nicht Opfer einer solchen Tat werden, rät die Polizei Hamm: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug, Ihr Auto ist kein Tresor. In der Regel haben es die Auto-Einbrecher besonders auf Elektronikgeräte und Wertsachen wie Kleidung oder Handtaschen mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Schaffen Sie durch ihr Verhalten keine Anreize und nehmen sämtliche Wertgegenstände aus dem Auto. Ein Verstecken ist sinnlos, da die Langfinger jedes Versteck kennen. Lassen Sie nie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel im Fahrzeug. Zum Pkw-Aufbruch könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. Wenn die Möglichkeit besteht, dann parken Sie Ihr Fahrzeug an gut ausgeleuchteten und belebten Parkplätzen ab. Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: http://url.nrw/ZoK (cg)

