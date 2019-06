Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Unbekannte greifen 13-Jährigen an

Hamm-Mitte (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 13-Jähriger am Dienstag, 4. Juni, auf dem Martin-Luther-Platz zu, nachdem er von drei Unbekannten geschlagen und getreten wurde. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Gegen 17.15 Uhr saß der Schüler dort auf einer Bank, als sich ihm ein Jugendlicher näherte. Zwischen beiden entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. In dessen Verlauf kamen zwei weitere Jugendliche zum Tatort. Kurz darauf traten und schlugen die Angreifer mehrfach auf ihr Opfer ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 13-Jährige musste in einem Hammer Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ein Täter ist etwa 14 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und hat eine schmale Statur. Er trug eine Hose mit einem Streifen an der Seite, hatte eine weiße Kappe auf und führte eine Bauchtasche bei sich. Der zweite Angreifer ist 16 bis 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte blonde Haare und war schwarz gekleidet. Der dritte Gesuchte ist 15 bis 16 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, hatte schwarze lange Haare und trug ebenfalls schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

