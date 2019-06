Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksame Bürger unterstützen Festnahme bei Diebstahlsversuch

Hamm-Heessen (ots)

Ein 44-jähriger Mann aus Münster wurde am Mittwoch, 5. Juni, nach einem Diebstahlsversuch festgenommen. Entscheidend für den Erfolg war das vorbildliche Verhalten zweier Bürger, denen gegen 00.15 Uhr am Bahnhofsparkplatz in Heessen, Kleine Amtsstraße, eine Person auffiel, die sich an einem abgestellten Anhänger zu schaffen machte. Die Männer hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dieser wurde anschließend vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ermittlungen ergaben, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das mitgeführte Fahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt. (mw)

