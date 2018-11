POL-OG: Kehl - Tankstelle überfallen, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Ein noch unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen in einer Tankstelle in der Eugen-Ensslin-Straße mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Täter soll die Filiale gegen 4.36 Uhr betreten haben und die Angestellte unter Vorhalt eine Pistole zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Nachdem die Überfallene der Forderung nachkam, suchte der Unbekannte das Weite. Der Täter wird als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben und soll mit einem schwarzen Schal vermummt, einem blauen Kapuzenpullover mit "Adidas"-Aufdruck und einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Er soll blaue Augen und schwarze Augenbrauen gehabt haben. Des Weiteren trug er eine schwarze Mütze und schwarze Schuhe. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Zeugenhinweise. Ob ein Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat eine Woche zuvor in einer Kehler Gaststätte besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

