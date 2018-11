POL-OG: Rastatt, Rauental - Einbruch in Blumenfachgeschäft

Rastatt (ots) - Noch unbekannte Einbrecher sind am späten Sonntagnachmittag in ein Blumenfachgeschäft in der Straße ´Am Vogelsand´ eingebrochen. In den Räumlichkeiten galt das Interesse weniger der Blütenbracht als den dort aufbewahrten Gerätschaften. Den Langfingern fielen Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro in die Hände.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell