POL-OG: Gengenbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gengenbach (ots) - Der 61-jährige Eigentümer eines schwarzen Audi hat am Sonntagnachmittag verärgert feststellen müssen, dass sein auf einem Parkplatz in der Straße "Mercyscher Hof" abgestellter Wagen in seiner Abwesenheit beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr den geparkten A5 hinten rechts touchiert und so einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterlassen. Ohne sich um das Malheur zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Mögliche Zeugen der Karambolage melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg.

