POL-OG: Lahr - Teures Missgeschick

Lahr (ots) - Rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles am frühen Sonntagabend in der Dinglinger Hauptstraße. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin war dort gegen 20 Uhr aus noch unklarer Ursache mit einem am Straßenrand geparkten BMW kollidiert. Verletzt wurde niemand.

