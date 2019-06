Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 83-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde eine 83-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 6. Juni, gegen 17.30 Uhr auf der Hammer Straße. Die Fußgängerin beabsichtigte in Höhe des Rewe-Marktes die Hammer Straße zu überqueren. Eine 88-jährige Kia-Fahrerin setzte auf dem nördlichen Fahrstreifen rückwärts und fuhr dabei die Fußgängerin an. Die 83-Jährige wurde von einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Es entstand kein Sachschaden. (kt)

