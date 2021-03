Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210326.3 Vaalermoor: Unfall zwischen Pick-Up und Traktor

Vaalermoor (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pick-Up am Donnerstagmittag hat eine Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. An ihrem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Eine 30-Jährige war hinter einem Traktor auf der Landesstraße 134 aus Richtung Neuendorf-Sachsenbande kommend in Richtung Vaalermoor unterwegs. Kurz vor der Ortschaft Vaalermoor beabsichtigte der Trecker-Fahrer nach links in eine Seitenstraße abzubiegen und leitete sein Vorhaben ein. In dem Moment setzte die 30-Jährige zu einem Überholmanöver an und kollidierte trotz einer Vollbremsung mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Die Frau aus Dithmarschen kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, an ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der 57-jährige Landwirt blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug dürften Reparaturkosten in Höhe von etwa 4.000 Euro fällig werden.

Merle Neufeld

