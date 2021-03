Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210326.1 Itzehoe: Einbruch in Wohnung

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag sind Unbekannte über Tag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Itzehoe eingestiegen und haben diverse Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Während sich die Bewohner einer Erdgeschosswohnung im Elbeblick außer Haus befanden, stiegen Unbekannte in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 14.00 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Armbanduhren, Schmuck und eine Spielekonsole mit diversem Zubehör. Bemerkt hat die Täter niemand. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

