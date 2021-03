Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210325.6 Horst: Fund einer zweiten Leiche (Folgemeldung zu 210325.1)

Horst (ots)

Nach der Explosion in Horst am gestrigen Abend hat die Polizei im Verlauf des heutigen Nachmittags in den Trümmern des Hauses eine zweite Leiche nicht erkennbaren Geschlechts entdeckt. Vermutlich handelt es sich bei der toten Person um den Ehemann der ebenfalls heute tot aufgefundenen Frau.

Weitere neue Erkenntnisse in dieser Sache gibt es aktuell nicht.

Merle Neufeld

