Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kupferdrahtspulen und Feuerschale in Blankenberg entwendet

Blankenberg (ots)

Durch einen derzeit noch unbekannten Täter wurden auf einer Grünfläche nahe des Bahnhofsplatzes in Blankenberg mehrere große Spulen mit Kupferdraht (ca. 40 kg) sowie eine als Feuerschale genutzte Radfelge eines Lkw entwendet. Dieses stellte der Geschädigte am gestrigen Sonntagnachmittag fest und informierte hierüber die Polizei. Eine Zeugin gab vor Ort gegenüber den eingesetzten Beamten des Bundespolizeireviers Wismar an, beobachtet zu haben, wie eine unbekannte männliche Person die Feuerschale in einen braunen Transporter der Marke Mercedes-Benz-Sprinter mit vermutlich Lübecker Kennzeichen eingeladen hat. Auf dem Transporter soll sich der Schriftzug "Badausstellung ...." befunden haben.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre - kräftige Statur - schwarze oder graue Arbeitskleidung

Wer kennt die Person oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer: 0381/2083-1111 oder -1112 entgegen.

Hinweise können auch jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei, Tel.: 0800 6 888 000 oder oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell