Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Graffitis in der Innenstadt

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Mittwoch besprühten Unbekannte diverse Hauswände, Stromkästen und eine Treppe in der Blücherstraße. Es wurden in jedem Fall mit blauer Farbe der Schriftzug "BARMER BANDE ULTRAS WUPPERTAL" oder "BBUW" gesprüht. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Umstände oder Personen aufgefallen sind, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell